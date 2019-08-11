Следователи начали проверку после аварии с пятью погибшими на тамбовской трассе

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-11T14:45:41+03:00

Еще восемь человек оказались в больнице

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Следователи начали проверку по факту ДТП, в котором погибли пять человек и еще восемь получили ранения. Напомним, авария случилась накануне, 10 августа, в Мордовском районе. На 139 километре трассы «Тамбов-Воронеж» столкнулись два микроавтобуса "Фиат-Дукато" и "Ситроен-Джампи. По данным прокуратуры Тамбовской области, в одном из автобусов ехала семья, погибли муж и жена, их взрослая дочь находится в больнице. Второй микроавтобус вез на работу сотрудников сельхозпредприятия.

Как сообщили в региональном СУ СКР, Жердевский следственный отдел проводит проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Силовики осмотрели место происшествия, опросили очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU