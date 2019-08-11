2019-08-11T14:45:41+03:00
Происшествия

Следователи начали проверку после аварии с пятью погибшими на тамбовской трассе

Еще восемь человек оказались в больнице
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото: УМВД по Тамбовской области.фото: УМВД по Тамбовской области.
Изменить размер текста:

Следователи начали проверку по факту ДТП, в котором погибли пять человек и еще восемь получили ранения. Напомним, авария случилась накануне, 10 августа, в Мордовском районе. На 139 километре трассы «Тамбов-Воронеж» столкнулись два микроавтобуса "Фиат-Дукато" и "Ситроен-Джампи. По данным прокуратуры Тамбовской области, в одном из автобусов ехала семья, погибли муж и жена, их взрослая дочь находится в больнице. Второй микроавтобус вез на работу сотрудников сельхозпредприятия.

Как сообщили в региональном СУ СКР, Жердевский следственный отдел проводит проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Силовики осмотрели место происшествия, опросили очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Второй день юбилейного рок-фестиваля «Чернозем» отгремел в Тамбове
В Тамбове стартовал «Чернозем»: день первый
5 человек погибли и 8 пострадали при столкновении двух микроавтобусов на тамбовской трассе
В Тамбове родился 2000-й младенец 2019 года
В Тамбовской облбольнице появилось новое оборудование для реабилитации
В Тамбовской области стали добывать больше полезных ископаемых
Мичуринец остался без мобильника из-за своей беспечности
В Тамбове пройдет встреча с народной артисткой РФ Татьяной Зориной
В Тамбовской области выберут лучший МФЦ
В Тамбовской области автомобиль выскочил на обочину и перевернулся
Житель Тамбовщины, чья поездка за границу оказалась под угрозой срыва, оплатил долг по алиментам
В Тамбове мужчина изнасиловал и задушил собственную жену: преступления совершались на глазах двух маленьких детей
В Тамбове в аварии пострадала 4-летняя девочка
Почти килограмм марихуаны полицейские изъяли у молодого человека в Тамбовской области
В Тамбовской области не будет мусоросжигательного завода
Тамбовчанин пытался убить сожительницу вилкой
В Тамбовской области разыскивают 86-летнюю пенсионерку
Мошенники выманили у тамбовчанок 150 тысяч рублей
Дороги в Майском на севере Тамбова проинспектировали
Тамбовская прокуратура защитила права уборщика
Тамбовские школы готовы к 1 сентября
Жителя Тамбовской области наказали за продажу «пиратских» программ
Тамбов готовится к отопительному сезону
130 сел в Тамбовской области получили доступ в интернет
Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках в удаленных и малонаселенных пунктах
Тамбовские полицейские раскрыли кражу
В Тамбовской области грибами отравились уже 39 человек
Тамбовская дзюдоистка стала третьей на спартакиаде в Череповце