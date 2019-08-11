2019-08-11T12:05:34+03:00
Звезды

Второй день юбилейного рок-фестиваля «Чернозем» отгремел в Тамбове

Самое душевное событие года собрало тысячи гостей из разных уголков России
Ксения АЛЕШИНА
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Второй день "Чернозёма"Второй день "Чернозёма"Фото: Ксения АЛЕШИНА
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С 9 августа в Тамбове проходит «Чернозем-2019». Вчера, 10 августа, второй день масштабного рок-фестиваля открыла группа «Анимация». Лидер коллектива Константин Кулясов исполнил как известные хиты, так и песню из нового альбома.

Константин Кулясов "Анимация" Фото: Ксения АЛЕШИНА

Константин Кулясов "Анимация"Фото: Ксения АЛЕШИНА

Затем перед собравшимися выступили «Северный флот», «Amatory», «25/17», «Пикник».

"Северный флот" Фото: Ксения АЛЕШИНА

"Северный флот"Фото: Ксения АЛЕШИНА

"Пикник" Фото: Ксения АЛЕШИНА

"Пикник"Фото: Ксения АЛЕШИНА

Хедлайнером вечера стал Гарик Сукачев.

Хедлайнер второго дня фестиваля Гарик Сукачев Фото: Ксения АЛЕШИНА

Хедлайнер второго дня фестиваля Гарик СукачевФото: Ксения АЛЕШИНА

В этом году ведущих на пятом по счету, юбилейном «Черноземе», трое. В первый день ведущим был Александр Демидов - российский актер театра и кино, основатель и участник творческого коллектива «Квартет И», во второй - виджей MTV Россия Александр Анатольевич. Ну а сегодня, 11 августа, вести заключительный день рок-фестиваля будет популярный журналист и видеоблогер Юрий Дудь.

Александр Анатольевич Фото: Ксения АЛЕШИНА

Александр АнатольевичФото: Ксения АЛЕШИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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