Второй день юбилейного рок-фестиваля «Чернозем» отгремел в Тамбове

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-11T12:05:34+03:00

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С 9 августа в Тамбове проходит «Чернозем-2019». Вчера, 10 августа, второй день масштабного рок-фестиваля открыла группа «Анимация». Лидер коллектива Константин Кулясов исполнил как известные хиты, так и песню из нового альбома.

Константин Кулясов "Анимация"Фото: Ксения АЛЕШИНА

Затем перед собравшимися выступили «Северный флот», «Amatory», «25/17», «Пикник».

Хедлайнером вечера стал Гарик Сукачев.

Хедлайнер второго дня фестиваля Гарик СукачевФото: Ксения АЛЕШИНА

В этом году ведущих на пятом по счету, юбилейном «Черноземе», трое. В первый день ведущим был Александр Демидов - российский актер театра и кино, основатель и участник творческого коллектива «Квартет И», во второй - виджей MTV Россия Александр Анатольевич. Ну а сегодня, 11 августа, вести заключительный день рок-фестиваля будет популярный журналист и видеоблогер Юрий Дудь.

Александр АнатольевичФото: Ксения АЛЕШИНА

ИСТОЧНИК KP.RU