В Тамбове стартовал «Чернозем»: день первый

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-10T12:52:06+03:00

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9 августа в Тамбове стартовал рок-фестиваль «Чернозем», на который, по данным организаторов, реализовано порядка 37 тысяч билетов. Здесь присутствуют гости из Борисоглебска, Брянска, Воронежа, Казани, Костромы, Ярославля, Иваново, Владимира, Москвы, Нижнего Новгорода, Пензы, Пермского края, Самары, Саранска, Саратова, Тулы, Удмуртии и ряда других регионов нашей страны. В первый день фестиваля перед гостями праздника выступили «Температура тела», FPG, Louna, «Ария», Вадим Самойлов и «Алиса». Хедлайнером второго дня «Чернозема» станет Гарик Сукачев.

- На территории «Чернозема» создается вся необходимая для комфорта зрителей и музыкантов инфраструктура, - говорят в администрации Тамбовской области. - Общественный транспорт, парковки, душевые, камеры хранения, бесплатные вода, палаточный лагерь, место в котором стоит символичные 5 рублей. В лагере установлена малая сцена, где утром будут выступать местные рок-группы, а вечером приглашённые артисты из других регионов. Совсем недавно организаторы выпустили мобильное приложение «Чернозём», которое доступно на Android и Apple. В приложении можно найти список участников, расписание, правила, инсайды, карту, новости. Большинство функций работает без интернета.

Лусинэ ГеворкянФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Вадим СамойловФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/725192" frameborder="0"></iframe> Чернозем 9 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU