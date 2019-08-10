2019-08-10T09:09:22+03:00
Происшествия

5 человек погибли и 8 пострадали при столкновении двух микроавтобусов на тамбовской трассе

Авария произошла 10 августа в Мордовском районе около 6 часов утра
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Авария произошла в Мордовском районеАвария произошла в Мордовском районе
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Серьезное ДТП произошло в Мордовском районе 10 августа в 5 часов 49 минут. На 139 километре трассы «Тамбов-Воронеж» столкнулись два микроавтобуса.

- По предварительным данным в аварии погибли 5 человек, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Травмы получили еще 8 человек, они госпитализированы в городскую больницу им. Архиепископа Луки.

По данным прокуратуры Тамбовской области, в оном из микроавтобусов ехала семья, погибли мужчина и женщина, их взрослая дочь находится в больнице. Второй микроавтобус вез на работу сотрудников сельхозпредприятия.

- Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры Тамбовской области, - сообщили в облпрокуратуре.

Обстоятельства страшной аварии уточняются.

В ДТП погибли 5 человек

В ДТП погибли 5 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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