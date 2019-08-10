5 человек погибли и 8 пострадали при столкновении двух микроавтобусов на тамбовской трассе
Серьезное ДТП произошло в Мордовском районе 10 августа в 5 часов 49 минут. На 139 километре трассы «Тамбов-Воронеж» столкнулись два микроавтобуса.
- По предварительным данным в аварии погибли 5 человек, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Травмы получили еще 8 человек, они госпитализированы в городскую больницу им. Архиепископа Луки.
По данным прокуратуры Тамбовской области, в оном из микроавтобусов ехала семья, погибли мужчина и женщина, их взрослая дочь находится в больнице. Второй микроавтобус вез на работу сотрудников сельхозпредприятия.
- Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры Тамбовской области, - сообщили в облпрокуратуре.
Обстоятельства страшной аварии уточняются.
В ДТП погибли 5 человек
ИСТОЧНИК KP.RU