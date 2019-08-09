В Тамбове родился 2000-й младенец 2019 года

СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-09T17:58:17+03:00

Счастливый папа не ожидал, что его сын окажется "юбилейным" Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

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В управлении записи актов гражданского состояния Тамбова зарегистрирован двухтысячный новорожденный 2019 года. «Юбилейный» младенец родился у молодой семейной пары из Тамбова в июле. Мальчика назвали Егор, в семье это уже второй ребенок.

- Всего в июле родилось 306 детей: 149 мальчиков и 157 девочек. Самыми популярными именами для девочек в прошлом месяце стали Виктория, София, Дарья, Ульяна, Варвара. Мальчиков чаще всего называли именами Михаил, Иван, Кирилл, Александр, Егор, - говорят в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU