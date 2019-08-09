В Тамбовской облбольнице появилось новое оборудование для реабилитации

СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-09T17:28:36+03:00

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Отделение реабилитации Тамбовской областной больницы получило новую современную аппаратуру.

- В рамках нацпроекта сюда поступило новое оборудование, которое позволит быстро, безопасно и безболезненно обеспечить разработку суставов и мышц конечностей; восстановить функции координации и ходьбы; снизить употребление лекарственных препаратов; сократить сроки пребывания пациентов в стационаре, - сообщают в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Так, система для кинезотерапии «ЭКЗАРТА» помогает разгрузить напряженные мышцы и устранить боль. А аппарат для механотерапии «ОРТОРЕНТ» можно применять как после инсультов, так и после травм или заболеваниях суставов.

В настоящее время новое оборудование уже запущено в эксплуатацию.

Фото Управления здравоохранения Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU