Мичуринец остался без мобильника из-за своей беспечности

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-09T16:30:48+03:00

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В дежурную часть МОМВД «Мичуринский» 8 августа поступил сигнал о краже сотового телефона марки «Хонор». Стражи порядка незамедлительно выехали на место происшествия в село Круглое. Оказалось, что 34-летний мужчина на улице Набережной оставил без присмотра свой мобильник, чем воспользовался злоумышленник и украл его.

В ходе проведения мероприятий по оперативной информации был задержан 23-летний житель Мичуринска. Полицейские изъяли у парня сотовый телефон и вернули потерпевшему. Ранее имевшего проблемы с законом молодого человека доставили в отделение полиции, где он дал признательные показания.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU