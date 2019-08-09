2019-08-09T14:00:40+03:00
Происшествия

В Тамбове мужчина изнасиловал и задушил собственную жену: преступления совершались на глазах двух маленьких детей

Расправившись с супругой, преступник вызвал медиков и сообщил о случившемся родителям убитой
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В региональном СКР завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего уроженца города Волгограда, который 25 января этого года в Тамбове расправился с собственной женой.

По версии следствия, в этот день мужчина выпивал со своим приятелем в одном из заведений областного центра. Вернувшись ночью домой он увидел, что его супруга пьяна, из-за чего сильно разозлился и между ними произошел конфликт. Несмотря на двух малолетних детей, находившихся в комнате, злоумышленник начал избивать женщину руками и ногами, а также проводом от зарядного устройства мобильного телефона по различным частям тела. Игнорируя просьбы жены о пощаде, мужчина, надругавшись над ней, продолжил избиение, после чего задушил. Позднее предполагаемый убийца сам позвонил в скорую медицинскую помощь, а также родителям убитой и сознался в совершенном преступлении.

- Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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