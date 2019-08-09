2019-08-09T16:05:10+03:00
Звезды

В Тамбове пройдет встреча с народной артисткой РФ Татьяной Зориной

Больше всего известную актрису и певицу ждут жители Знаменки
Ксения АЛЕШИНА
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Артистка с шести лет жила в Знаменке, поэтому периодически навещает ТамбовщинуАртистка с шести лет жила в Знаменке, поэтому периодически навещает Тамбовщину
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Народная артистка России Татьяна Зорина посетит Тамбов, где 12 августа в клубе любителей духовного кино по улице Степана Разина, д.5 встретится со своими поклонниками. Начало встречи 14:00. Интересующие вопросы можно узнать по телефону: 71-80-98.

Артистка с шести лет жила в поселке Знаменка, поэтому с удовольствием приезжает на Тамбовщину. С 1974 по 1978 годы Татьяна Юрьевна обучалась в Тамбовском музыкальном училище им. С.В. Рахманинова на дирижерско-хоровом (класс Т.В. Цвейгарт) и вокальном (класс Г.А. Трифонова) отделениях. Затем она продолжила обучение на вокальном факультете Казанской государственной консерватории (класс проф. С.Н. Жигановой).

С 1983 года Татьяна Зорина - солистка Новосибирского театра оперы и балета, где она исполнила более 30 ведущих оперных партий. Артистка участвовала в различных международных оперных фестивалях и гастролировала с труппой театра в Польше (Варшавская опера, Большая опера Лодзи), в Египте (Каирская опера), в Португалии (Лиссабон, театр Колизей), в Испании (Севилья), в Китае (Пекин, Шанхай). На сегодняшний день она заведует кафедрой вокала, а также преподает в Новосибирском государственном театральном институте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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