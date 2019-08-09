В Тамбовской области выберут лучший МФЦ

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-09T15:27:21+03:00

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В Тамбовской области дали старт региональному этапу конкурса на звание лучшего МФЦ. На Тамбовщине он проводится уже пятый год подряд. Его главной целью является поиск и обобщение лучшей практики работы многофункциональных центров региона.

В этом году конкурс ждет нововведение. Так, помимо традиционных номинаций «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ», прибавится третья «Лучший проект МФЦ». Известно, что конкурсные испытания будут состоять из трех этапов.

- 23 многофункциональных центра региона поспорят за звание лучшего учреждения. В номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» участвуют 24 человека. 11 заявок поступило в номинацию «Лучший проект МФЦ». Этот конкурс очень важен для совершенствования работы сети МФЦ. Ведь если универсальный специалист – профессионал своего дело, услуга заявителю будет оказана быстро и качественно, - говорит директор департамента государственных и муниципальных услуг, информационных технологий, связи и документооборота аппарата главы администрации области Елена Щербакова.

ИСТОЧНИК KP.RU