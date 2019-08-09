Почти килограмм марихуаны полицейские изъяли у молодого человека в Тамбовской области
Парень нарвал наркотик в гаражах
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из гаражных массивов города Рассказово наркополицейские задержали 23-летнего молодого человека. При себе у него обнаружили полимерный пакет с 900 гр. невысушенной марихуаны.
- Молодого человека доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Он пояснил, что марихуану нарвал на том же месте, где его задержали, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU