2019-08-09T13:02:51+03:00
Происшествия

Тамбовчанин пытался убить сожительницу вилкой

К счастью, женщина не пострадала
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть полиции ОМВД по Тамбовскому району 8 августа поступило сообщение от 28-летней жительницы поселка Новая Ляда. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что по месту жительства между потерпевшей и ее сожителем произошел конфликт.

Будучи пьяным, 47-летний мужчина взял со стола вилку и во время ссоры стал угрожать убийством своей подруге. Испугавшись, женщина обратилась в правоохранительные органы. Стражи порядка смогли утихомирить дебошира и доставили его в отдел полиции. Известно, что задержанный уже имел проблемы с законом в прошлом году.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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