2019-08-09T12:00:51+03:00
Происшествия

Мошенники выманили у тамбовчанок 150 тысяч рублей

Злоумышленники использовали мобильную связь
Марина Поповцева
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Сразу две жительницы и одна гостья Тамбова стали жертвами мошенников. В первом случае у 69-летней пенсионерки обманом вытянули 85 тысяч рублей под предлогом аренды квартиры через сайт объявлений.

- Еще два мошенничества были совершены под предлогом блокировки банковских карт. Одной из пострадавших стала 27-летняя жительница Москвы, приехавшая в Тамбов в гости. Женщина сообщила коды доступа к карте преступнику и лишилась 52 тысяч рублей. Третья жертва лишилась 20 тысяч рублей, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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