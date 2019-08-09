Дороги в Майском на севере Тамбова проинспектировали

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-09T11:28:46+03:00

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Комиссия проверила ход ремонтных работ на дорогах поселка Майский в Тамбове. Их сроки и качество вызывают у жителей нарекания. И действительно, проверка показала ряд недостатков по качеству работ. Подрядчик, в свою очередь, заверил, что все они будут устранены.

- Самая сложная проблема заключается в том, что в проекте реконструкции дорог не заложены средства для обустройства освещения, а это вызывает претензии со стороны жителей. Этот вопрос необходимо будет решать с энергетиками, а также предстоит изыскать необходимые средства для освещения дороги, - рассказали в Тамбовской областной Думе.

ИСТОЧНИК KP.RU