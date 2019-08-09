2019-08-09T10:59:27+03:00
Общество

Тамбовская прокуратура защитила права уборщика

Работник ТСЖ получал зарплату ниже МРОТ
Марина Поповцева
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Прокуратура Тамбовского района выявила нарушения в сфере оплаты труда в деятельности товарищества собственников жилья. Проверка установила, что уборщику ТСЖ оклад был установлен ниже минимального размера оплаты труда, который в с 1 января 2019 года составляет 11 280 рублей в месяц.

- Для устранения выявленных нарушений законодательства прокуратура внесла представление в адрес председателя товарищества. Одновременно в отношении него возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, - рассказали в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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