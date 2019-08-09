Тамбов готовится к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-09T09:30:14+03:00

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Ресурсоснабжающие организации стараются прийти к отопительному сезону во всеоружии и завершить ремонт теплосетей к началу сентября, так как погода может преподнести коммунальщикам неприятные сюрпризы.

Так, продолжаются гидравлические испытания по заполнению квартальных сетей, устраняются повреждения на центральных тепловых пунктах в северной и центральной частях города. В настоящее время ремонт идет на 20, 69, 62 ЦТП на участках улиц Магистральная, Рылеева, Социалистическая, Рабочая. Около 22-й школы на 26 ЦТП предстоит капитальный ремонт тепловых сетей.

Кроме того, продолжается реконструкция тепловой сети на Рылеева. Завершить работы также планируется до конца августа.

- В настоящее время там уже приступили к монтажу трубопровода под разворотным кольцом, ограничение движения по улице Рылеева должно быть снято после 15 августа, - рассказали в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU