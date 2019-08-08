2019-08-08T17:58:16+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские раскрыли кражу

Девушка вытащила у пенсионерки кошелек
Марина Поповцева
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71-летняя пенсионерка обратилась в полицию с сообщением о краже. Женщина оставила без присмотра сумку, и этим воспользовалась злоумышленница. Она вытащила из сумки кошелек, в котором было более 1000 рублей, и скрылась. Задержать воровку помогла запись с камер видеонаблюдения.

- Как оказалось, кражу совершила жительница Тамбова 1994 года рождения. Деньги вернуть не удалось, так как она уже успела их потратить на свои нужды. Теперь данной гражданке придется возместить пенсионерке материальный ущерб. Полицейскими установлено, что это уже не первая кража, которую совершила 25-летняя задержанная, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело по п. «Г» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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