В Тамбовской области грибами отравились уже 39 человек

СЕГОДНЯ 17:25 2019-08-08T17:25:14+03:00

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В Тамбовской области продолжает расти число жертв «тихой охоты». По данным регионального управления Роспотребнадзора к 8 августа зафиксировано уже 25 случаев отравления грибами с 39-ю пострадавшими (из них 8 детей до 14 лет) и 1 летальным исходом.

- С началом грибного сезона, в июле, зарегистрировано 12 случаев отравления грибами с 24 пострадавшими, среди которых 6 детей до 14 лет, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области. - А за первую неделю августа поступило 6 экстренных извещений о случаях отравления грибами с 8 пострадавшими, среди которых было двое детей 3-х и 6-ти лет.

Известно, что оказавшиеся в больнице люди употребляли грибы разных ботанических видов в вареном, соленом и жареном виде. Один ребенок вообще съел неизвестный сырой гриб, который нашел у себя во дворе.

Случаи отравления зафиксировали в г. Тамбове, в г. Мичуринске, в г. Моршанске, в г. Рассказово, в Тамбовском, Ржаксинском, Первомайском, Мичуринском, Моршанском, Мучкапском, Знаменском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU