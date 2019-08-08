2019-08-08T16:00:56+03:00
Общество

В Тамбовской области разыскивают пожилую женщину

Мичуринская пенсионерка ушла из дома и не вернулась
Марина Поповцева
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О женщине ничего не известно с 13 июляО женщине ничего не известно с 13 июля
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В Мичуринский межрайонный СО СУ СК РФ по Тамбовской области поступил материал по факту безвестного исчезновения 81-летней Гальцевой Галины Александровны.

- Установлено, что 13.07.2019 в дневное время Гальцева Г.А. ушла из своей квартиры в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение не установлено, - сообщают в региональном СУ СК.

Приметы: худощавого телосложения, на вид 80-85 лет, рост средний 155-160 см, волосы седые собраны сзади, глаза серые, на подбородке с левой стороны родинка, отсутствуют передние зубы.

Была одета: юбка ниже колен темно-серого цвета, кофта с длинным рукавом бело-бордового цвета с рисунком в виде цветов, жилетка вязанная длинная бежевого цвета, на ногах обуты закрытые тапочки темно-серого цвета.

Если у вас есть сведения о разыскиваемой, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (47545) 5-10-96, 8 (47545) 5-66-86, 8-905-122-62-87.

Фото пресс-службы СУ СК по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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