В Тамбовской области разыскивают пожилую женщину
В Мичуринский межрайонный СО СУ СК РФ по Тамбовской области поступил материал по факту безвестного исчезновения 81-летней Гальцевой Галины Александровны.
- Установлено, что 13.07.2019 в дневное время Гальцева Г.А. ушла из своей квартиры в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение не установлено, - сообщают в региональном СУ СК.
Приметы: худощавого телосложения, на вид 80-85 лет, рост средний 155-160 см, волосы седые собраны сзади, глаза серые, на подбородке с левой стороны родинка, отсутствуют передние зубы.
Была одета: юбка ниже колен темно-серого цвета, кофта с длинным рукавом бело-бордового цвета с рисунком в виде цветов, жилетка вязанная длинная бежевого цвета, на ногах обуты закрытые тапочки темно-серого цвета.
Если у вас есть сведения о разыскиваемой, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (47545) 5-10-96, 8 (47545) 5-66-86, 8-905-122-62-87.
Фото пресс-службы СУ СК по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU