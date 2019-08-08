2019-08-08T14:59:10+03:00
Общество

В Тамбовской области выявили 44 нарушения продажи молочной продукции

17 нарушителей привлекли в административной ответственности
Марина Поповцева
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За месяц в Тамбовской области было выявлено 44 нарушения продажи «молочки». Напомним, с 1 июля правила торговли требуют от продавцов визуально отделять продукты натурального происхождения от продукции с заменителями молочного жира.

Всего в регионе прошло 128 проверок торговых точек. 17 нарушителей были привлечены к административной ответственности. Однако большая часть предприятий розничной торговли выполняет новые требования.

- Внеплановые выездные проверки в отношении хозяйствующих субъектов по соблюдению правил продажи продлятся до конца текущего года, - рассказали в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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