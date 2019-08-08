Тамбовчане могут задать вопрос Министру просвещения

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-08T14:38:40+03:00

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VI Общероссийское родительское собрание пройдет в Санкт-Петербурге 30 августа. Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева встретится с родителями школьников, а также проведет видеоконференции с прямыми включениями из разных регионов страны. Родительское собрание можно будет посмотреть в режиме онлайн из любой точки страны и мира.

Кроме того, вы можете задать свой вопрос Ольге Васильевой на сайте, а также через аккаунты Министерства просвещения Российской Федерации в социальных сетях. Самые острые вопросы прозвучат в ходе собрания.

- В 2018 году в адрес Министра поступило более 1000 вопросов, большинство из которых касались изучения иностранных языков, сдачи промежуточных и итоговых экзаменов, содержания общего образования, сбора денег с родителей, качества преподавания в школе, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU