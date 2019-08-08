2019-08-08T14:07:40+03:00
Происшествия

Жителя Тамбовской области задержали за кражу банковской карты

Мужчина украдкой снял и «прогулял» 4000 рублей
Марина Поповцева
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Неизвестный пробрался в дом 25-летней жительницы Жердевского района и похитил оттуда банковскую карту. На счету находилось более 6 тысяч рублей. Девушка обратилась в полицию. Полицейским удалось разыскать злоумышленника. Им оказался 34-летний житель села Чикаревка.

- Данное лицо было доставлено в отдел полиции и опрошено, установлено, что задержанный потратил почти все деньги на свои удовольствия. Полицейские изъяли оставшиеся 2000 рублей и вернули потерпевшей. Мужчине придется возместить материальный ущерб из своего кармана.

Злоумышленник уже не раз попадал в поле зрения сотрудников полиции. Против него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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