2019-08-08T13:29:29+03:00
Общество

В Тамбове пройдет фестиваль «Добрая суббота»

Тамбовчанам объяснят, что такое некоммерческие организации
Марина Поповцева
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10 августа в Тамбове состоится фестиваль «Добрая суббота». В рамках праздника в центре города будут действовать 7 площадок различной направленности. Время работы площадок – с 10 до 16 часов. Главная цель мероприятия – продемонстрировать тамбовчанам, для чего нужно некоммерческие организации региона и что они могут.

- В Державинском сквере расположатся представители «третьего сектора», которые не первый год реализуют успешные социальные проекты: ассоциация юристов России, «Добрые руки», «ЭкоСфера, «Преодоление», «Новые возможности» и другие. Начав с этой площадки, каждый откроет для себя мир НКО, но чтобы представление о некоммерческих организациях было полным, надо посетить все площадки, - сообщают в администрации Тамбовской области.

В Парке Сочи проведут мастер-класс по роуп-скиппингу – акробатическим прыжкам через скакалку. В Рассказовском сквере пройдут товарищеские матчи по уличному футболу для юношей 14-17 лет и мастер-классы от тамбовских спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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