В Тамбовской области грибник нашел в лесу скелет человека
Личность погибшей женщины устанавливают следователи
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6 августа мужчина, который собирал грибы в лесу Рассказовского района, обнаружил скелетированные останки человека. О страшной находке он сообщил в правоохранительные органы. Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, по предварительным данным останки принадлежат женщине.
- Причины ее смерти в настоящее время выясняются, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. – В Рассказовском МСО СУ СКР России по региону проводится доследственная проверка. В ее рамках которой назначена генетическая судебная экспертиза, которая должна помочь установить личность погибшей.
ИСТОЧНИК KP.RU