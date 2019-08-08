В Тамбовской области грибник нашел в лесу скелет человека

СЕГОДНЯ 13:10 2019-08-08T13:10:21+03:00

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6 августа мужчина, который собирал грибы в лесу Рассказовского района, обнаружил скелетированные останки человека. О страшной находке он сообщил в правоохранительные органы. Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, по предварительным данным останки принадлежат женщине.

- Причины ее смерти в настоящее время выясняются, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. – В Рассказовском МСО СУ СКР России по региону проводится доследственная проверка. В ее рамках которой назначена генетическая судебная экспертиза, которая должна помочь установить личность погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU