59-летний тамбовчанин устроил стрельбу из обреза в ответ на сделанное замечание

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-08T13:02:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть моршанской полиции 7 августа в 11 часов 30 минут поступило сообщение о выстреле на улице Рязанской. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что 59-летний житель Моршанска находился в состоянии алкогольного опьянения на улице Рязанской у своего дома. Мужчина вел себя не подобающим образом, на что ему было сделано замечание проходившим мимо 63-летним пенсионером. Замечание нарушитель общественного порядка воспринял очень агрессивно, и между мужчинами возникла ссора.

- Чтобы припугнуть прохожего, нетрезвый мужчина выстрелил в воздух из незарегистрированного обреза охотничьего ружья ТОЗ-16 16 калибра, - рассказали в пресс-службе УМВД России по тамбовской области. - Сотрудники полиции доставили его в отдел полиции, изъяли ружье и 10 патронов к нему. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. «Хулиганство с применением оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU