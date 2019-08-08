2019-08-08T13:02:37+03:00
Происшествия

59-летний тамбовчанин устроил стрельбу из обреза в ответ на сделанное замечание

Мужчину забрали в полицию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дежурную часть моршанской полиции 7 августа в 11 часов 30 минут поступило сообщение о выстреле на улице Рязанской. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что 59-летний житель Моршанска находился в состоянии алкогольного опьянения на улице Рязанской у своего дома. Мужчина вел себя не подобающим образом, на что ему было сделано замечание проходившим мимо 63-летним пенсионером. Замечание нарушитель общественного порядка воспринял очень агрессивно, и между мужчинами возникла ссора.

- Чтобы припугнуть прохожего, нетрезвый мужчина выстрелил в воздух из незарегистрированного обреза охотничьего ружья ТОЗ-16 16 калибра, - рассказали в пресс-службе УМВД России по тамбовской области. - Сотрудники полиции доставили его в отдел полиции, изъяли ружье и 10 патронов к нему. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. «Хулиганство с применением оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области разыскивают пожилую женщину
В Тамбове пройдёт выставка автомобилей
В Тамбовской области выявили 44 нарушения продажи молочной продукции
Тамбовчане могут задать вопрос Министру просвещения
Жителя Тамбовской области задержали за кражу банковской карты
В Тамбове пройдет фестиваль «Добрая суббота»
В Тамбовской области грибник нашел в лесу скелет человека
В Тамбовской области отловщики жестоко обращались с животными
Жителя Тамбовской области посадили на 3,5 года за приобретение и хранение наркотиков
Две тамбовчанки стали жертвами мошенников
На тамбовской трассе насмерть сбили престарелого пешехода
Тамбовские сотрудники ДПС обнаружили контрафакт
В Тамбовской области появится свой «Артек»
В Тамбове начали проверку по факту схода цистерны с бензином с рельс
Тамбовские онкологи применяют новый метод лечения меланомы
Тамбовский депутат против торговли алкоголем на вынос в жилых домах
Тамбовчанина поймали на взятке сотруднику МЧС
В Тамбове задержали дачного воришку