2019-08-08T11:39:37+03:00
Происшествия

Две тамбовчанки стали жертвами мошенников

У женщин выманили в сумме 400 тысяч рублей
Марина Поповцева
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Жительницам Новой Ляды и Жердевки позвонили якобы сотрудники банка. Услышав, что их карты заблокированы, женщины без сомнений сообщали злоумышленникам коды доступа.

- Так, 78-летней пенсионерке из Жердевки неизвестный по телефону сообщил о том, что кто-то пытается снять деньги с ее счета и поэтому надо срочно снять деньги и перевести их на другой безопасный счет. Женщина поспешила к банкомату и перевела свои деньги на счет яндекс-кошелька, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время злоумышленников разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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