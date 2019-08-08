Две тамбовчанки стали жертвами мошенников
У женщин выманили в сумме 400 тысяч рублей
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Жительницам Новой Ляды и Жердевки позвонили якобы сотрудники банка. Услышав, что их карты заблокированы, женщины без сомнений сообщали злоумышленникам коды доступа.
- Так, 78-летней пенсионерке из Жердевки неизвестный по телефону сообщил о том, что кто-то пытается снять деньги с ее счета и поэтому надо срочно снять деньги и перевести их на другой безопасный счет. Женщина поспешила к банкомату и перевела свои деньги на счет яндекс-кошелька, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.
В настоящее время злоумышленников разыскивает полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU