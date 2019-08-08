Тамбовские сотрудники ДПС обнаружили контрафакт

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-08T10:59:39+03:00

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На автодороге Воронеж-Тамбов сотрудники ДПС остановили автомобиль «LADA Priora». За рублем авто был 24-летний мужчина.

- В ходе проверки и досмотра автомобиля в багажнике сотрудник ДПС обнаружил 80 бутылок алкогольной продукции и 170 пачек сигарет с признаками контрафакта. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Вся алкогольная продукция и сигареты изъяты. По данному факту проводится проверка, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU