Тамбовские сотрудники ДПС обнаружили контрафакт
У мужчины изъяли 80 бутылок алкоголя и 170 пачек сигарет
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На автодороге Воронеж-Тамбов сотрудники ДПС остановили автомобиль «LADA Priora». За рублем авто был 24-летний мужчина.
- В ходе проверки и досмотра автомобиля в багажнике сотрудник ДПС обнаружил 80 бутылок алкогольной продукции и 170 пачек сигарет с признаками контрафакта. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Вся алкогольная продукция и сигареты изъяты. По данному факту проводится проверка, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU