На тамбовской трассе насмерть сбили престарелого пешехода

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-08T11:15:22+03:00

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В Тамбовской области в результате наезда авто погиб мужчина. Как сообщили в региональном УГИБДД, авария со смертельным исходом произошла 7 августа в 21 час 15 минут на 128 километре автодороги «Тамбов-Шацк» проходящей по территории Моршанского района. 42-летний водитель автомобиля «ГАЗ» наехал на 79-летнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо относительно направления движения автомобиля.

- В результате ДТП пожилой мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU