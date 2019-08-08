На тамбовской трассе насмерть сбили престарелого пешехода
79-летний мужчина скончался до приезда скорой
79-летний пешеход погиб на местеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбовской области в результате наезда авто погиб мужчина. Как сообщили в региональном УГИБДД, авария со смертельным исходом произошла 7 августа в 21 час 15 минут на 128 километре автодороги «Тамбов-Шацк» проходящей по территории Моршанского района. 42-летний водитель автомобиля «ГАЗ» наехал на 79-летнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо относительно направления движения автомобиля.
- В результате ДТП пожилой мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU