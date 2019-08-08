В Тамбовской области появится свой «Артек»

СЕГОДНЯ 10:12 2019-08-08T10:12:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Караул Инжавинского района продолжается строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Тамбовский Артек». Третья очередь стройки на берегу реки Вороны станет последней ступенью реализации масштабного проекта. До конца сентября планируется завершить разработку проектно-сметной документации.

- Так, заключительные работы предполагают возведение медицинского блока с кабинетом врача и медсестры, процедурный кабинет и изолятор, круглогодичный спортзал, на территории по новым требованиям должно быть здание КПП, также в планах оборудовать котельную дополнительными модулями. В планах работы и с пляжной зоной русла реки Ворона, но здесь работы по расчистке и благоустройству планируют отработать с муниципалитетом, - рассказали в Тамбовской областной Думе.

Спортивно-оздоровительный лагерь рассчитан на 200 человек. Здесь предусмотрена современная столовая, игровые, уютные комнаты, душевые и туалетные комнаты. Есть помещения для дополнительных занятий, исследовательских работ, актовый зал.

Предполагается, что лагерь будет функционировать круглый год. При этом нагонять программу отдыхающим ребятам не придется – прямо в комплексе будут проходить школьные занятия.

«Тамбовский Артек» будет доступен для детей с ограниченными возможностями, для них специально создадут безбарьерную среду.

Открытие комплекса позволит создать для района около 100 новых рабочих мест: воспитателей, обслуживающего персонала и специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU