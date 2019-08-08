В Тамбове начали проверку по факту схода цистерны с бензином с рельс
В Тамбове начали проверку по факту ЧП, которое произошло в областном центре 7 августа. Напомним, около 11 часов утра на улице Астраханской с железнодорожных рельс сошла цистерна поезда, перевозившего горючее. Возгорания не произошло, но проезд по участку улицы, где проходят железнодорожные пути, в течение шести часов был закрыт. После того, как цистерну убрали, движение восстановили.
Сейчас стало известно, что в случившемся будут разбираться следователи Московского МСУ на транспорте СК РФ. Там по факту схода цистерны для нефтепродуктов в организовали доследственную проверку.
- На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, - сообщили в Московском МСУ на транспорте СК РФ. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU