2019-08-08T09:50:29+03:00
Происшествия

В Тамбове начали проверку по факту схода цистерны с бензином с рельс

Обстоятельства ЧП устанавливают следователи
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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С рельс сошла одна колесная параС рельс сошла одна колесная пара
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В Тамбове начали проверку по факту ЧП, которое произошло в областном центре 7 августа. Напомним, около 11 часов утра на улице Астраханской с железнодорожных рельс сошла цистерна поезда, перевозившего горючее. Возгорания не произошло, но проезд по участку улицы, где проходят железнодорожные пути, в течение шести часов был закрыт. После того, как цистерну убрали, движение восстановили.

Сейчас стало известно, что в случившемся будут разбираться следователи Московского МСУ на транспорте СК РФ. Там по факту схода цистерны для нефтепродуктов в организовали доследственную проверку.

- На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, - сообщили в Московском МСУ на транспорте СК РФ. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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