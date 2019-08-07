Тамбовский депутат против торговли алкоголем на вынос в жилых домах

СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-07T17:30:19+03:00

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Депутат Тамбовской областной Думы Александр Орионов инициировал общественное обсуждение нового закона, запрещающего торговлю алкоголем на первых этажах жилых зданий.

- Законопроект подготовлен и внесен в Государственную думу. Его рассмотрение запланировано на осеннюю сессию. Он введет минимальные требования к площади точек общественного питания, расположенных в жилых домах и торгующих алкоголем, а самое главное - он вернет полномочия регионам вводить самостоятельно дополнительные ограничения, исходя из своих региональных особенностей, масштабов населенного пункта, - сообщают в пресс-службе тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия".

Депутат подчеркивает, что сейчас граждане в силах повлиять на ситуацию, с которой не справляются полиция и общественность. Закон поможет найти управу на "наливайки", имитирующие кафе, где алкоголь фактически продают на вынос. Соответственно в роли распивочных выступают соседние дворы и подворотни. Однако формально претензий к таким заведениям со стороны закона нет.

Депутат планирует провести мониторинг ситуации по торговле алкоголем в псевдокафе в своем избирательном округе. В августа-сентябре будет определено количество таких точек. Жители могут участвовать в рейде по заведениям и высказать свои предложения относительно законопроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU