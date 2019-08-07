2019-08-07T17:30:19+03:00
Общество

Тамбовский депутат против торговли алкоголем на вынос в жилых домах

Александр Орионов внес свой законопроект в Госдуму
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Тамбовской областной Думы Александр Орионов инициировал общественное обсуждение нового закона, запрещающего торговлю алкоголем на первых этажах жилых зданий.

- Законопроект подготовлен и внесен в Государственную думу. Его рассмотрение запланировано на осеннюю сессию. Он введет минимальные требования к площади точек общественного питания, расположенных в жилых домах и торгующих алкоголем, а самое главное - он вернет полномочия регионам вводить самостоятельно дополнительные ограничения, исходя из своих региональных особенностей, масштабов населенного пункта, - сообщают в пресс-службе тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия".

Депутат подчеркивает, что сейчас граждане в силах повлиять на ситуацию, с которой не справляются полиция и общественность. Закон поможет найти управу на "наливайки", имитирующие кафе, где алкоголь фактически продают на вынос. Соответственно в роли распивочных выступают соседние дворы и подворотни. Однако формально претензий к таким заведениям со стороны закона нет.

Депутат планирует провести мониторинг ситуации по торговле алкоголем в псевдокафе в своем избирательном округе. В августа-сентябре будет определено количество таких точек. Жители могут участвовать в рейде по заведениям и высказать свои предложения относительно законопроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовские онкологи применяют новый метод лечения меланомы
Тамбовчанина поймали на взятке сотруднику МЧС
В Тамбове задержали дачного воришку
В Тамбове среди юных дворовых футболистов выберут «Уличных красав»
Тамбовчанам предлагают поучаствовать в «Эстафете флага»
В Тамбове продолжается ремонт кровель многоэтажек
В селе на Тамбовщине двое подростков угнали автомобиль
Кафе «Карина» в Тамбове незаконно занимало участок под летнюю площадку
В Тамбовской области в аварии пострадали трое
В Мичуринске отремонтировано 37 дорог
Тамбовчанина осудили за оскорбление полицейских
В Тамбове с рельс сошел состав с топливом
В центре Тамбова наркополицейские задержали женщину с крупной партией героина
В Тамбове «Лада» столкнулась с мотоциклистом
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
На тамбовском «Агро ралли - 2019» проведут тест-драйв сельхозмашин
Тамбовские полицейские раскрыли грабеж
Тамбовская область вошла в топ-5 по производству мяса
В Тамбовской области появятся три новые школы
Тамбовские полицейские раскрыли кражу из супермаркета
Более 200 тамбовчанок получили в декрете новую профессию
До места проведения тамбовского рок-фестиваля «Чернозем» и обратно будут ходить автобусы
В Тамбовской области пройдут соревнования по мотокроссу