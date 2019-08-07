Тамбовчанина поймали на взятке сотруднику МЧС

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-07T17:00:13+03:00

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В Тамбове возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

По версии следствия, в июле этого года при проведении плановой выездной проверки соблюдения одним из обществ с ограниченной ответственностью лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, подозреваемый, действуя в интересах фирмы, предложил сотруднику регионального ГУ МЧС России взятку за не документирование выявленных нарушений и составление положительного акта проверки общества. Сотрудник МЧС доложил руководству об этом, после чего они обратились в УФСБ России по Тамбовской области.

Злоумышленник был задержан сотрудниками спецслужбы при передаче 40 тысяч рублей взятки представителю областного управления МЧС России.

- Сейчас следователь изучает оперативно-розыскные материалы, а также проводит иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU