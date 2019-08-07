В Тамбове задержали дачного воришку

СЕГОДНЯ 16:28 2019-08-07T16:28:59+03:00

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В одном из дачных сообществ около Тамбова неизвестный пробрался на дачный участок и украл сумку с документами и 7 тысячами рублей. 43-летняя хозяйка дачи обнаружила пропажу и позвонила в полицию. Злоумышленника удалось найти, им оказался ранее судимый 54-летний тамбовчанин.

- Мужчина рассказал, что практически все похищенные деньги потратил на свои удовольствия. Небольшую часть полицейские изъяли. Теперь задержанному придется возместить потерпевшей материальный ущерб из своего кармана, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU