В Тамбове задержали дачного воришку
Мужчина украл сумку с деньгами
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В одном из дачных сообществ около Тамбова неизвестный пробрался на дачный участок и украл сумку с документами и 7 тысячами рублей. 43-летняя хозяйка дачи обнаружила пропажу и позвонила в полицию. Злоумышленника удалось найти, им оказался ранее судимый 54-летний тамбовчанин.
- Мужчина рассказал, что практически все похищенные деньги потратил на свои удовольствия. Небольшую часть полицейские изъяли. Теперь задержанному придется возместить потерпевшей материальный ущерб из своего кармана, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU