2019-08-07T16:03:14+03:00
Спорт

В Тамбове среди юных дворовых футболистов выберут «Уличных красав»

Ребят приглашают поучаствовать в акции
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове состоится всероссийская футбольная акция «Уличный красава», куда приглашаются юные спортсмены в возрасте от 14 до 17 лет (в двух группах: 14-15 лет и 16-17 лет). Ее особенность заключается в том, что к участию не допускаются профессиональные команды. Первый этап турнира пройдет со 2 по 22 сентября в муниципалитетах области.

- Чтобы стать участником игр, дворовым футболистам необходимо собрать команду из пяти человек плюс два запасных игрока. Заявки принимаются до 20 августа. На сегодняшний день на участие в турнире подано уже 45 заявок, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Кроме того, в рамках акции пройдет ряд мероприятий. Так, 10 августа, в Рассказовском сквере с 10 до 16 часов действующие футболисты проведут мастер-классы, тренировки и расскажут о тонкостях футбольной игры, а также поделятся профессиональными советами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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