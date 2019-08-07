В Тамбове продолжается ремонт кровель многоэтажек

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-07T14:59:27+03:00

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В Тамбове в 2019 году по программе капитального ремонта обновят 55 крыш. Среди них 19 мягких и 36 скатных кровель общей площадью более 37 тысяч квадратных метров. На работы будет затрачено около 118 млн рублей.

Так, в доме по улице Широкой, 6 меняют мягкую кровлю. В здании, которому исполнилось 47 лет, пришлось произвести большие подготовительные работы: отремонтировать карнизы, вентиляционные каналы и парапеты.

- Работы по замене мягкой кровли пятиэтажки на площади 958 квадратных метров близятся к завершению. Каждый этап работ стоимостью более 2 миллионов рублей контролируют сотрудники технадзора, строго учитывая все строительные нормы, - рассказали в администрации города Тамбова.

Подрядчик применяет для ремонта современные направляемые материалы, которые не потребуют ремонта 7-8 лет, а прослужить могут вдвое больше.

В целом, в 16 домах капитальный ремонт мягкой кровли завершен, еще на 3 подходит к завершению. Комиссионную приемку прошли 13 домов, 3 будут проверены в ближайшее время.

В домах со скатной кровлей профилированное оцинкованное покрытие будет заменено до 30 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU