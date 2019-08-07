Тамбовчанам предлагают поучаствовать в «Эстафете флага»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-07T15:30:34+03:00

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В парке «Дружба», 11 августа, пройдет региональный этап Всероссийской акции «Эстафета флага», который будет посвящен 350-летию флага РФ. Его проведет тамбовская молодежь. К участию приглашаются все желающие. Начало в 10:00.

Участников акции ждут мастер-класс по пауэрлифтингу, экологическая площадка, занятия йогой, фестиваль ГТО, турниры по волейболу, футболу и баскетболу. За участие в турнирах, по словам организаторов, будут вручаться призы.

- В этом году флаг России празднует юбилей. Его родина — подмосковное село Дединово. Именно там символ впервые подняли на корабле «Орел», который отправлялся в Астрахань. В течение года мероприятия, посвященные 350-летию флага РФ, проходят по всей стране, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU