Кафе «Карина» в Тамбове незаконно занимало участок под летнюю площадку

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-07T14:01:59+03:00

Нарушение было установлено во время прокурорской проверки

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Ленинского района совместно со специалистами комитета земельных ресурсов и землепользования администрации Тамбова провела проверку, в ходе которой установила, что земельный участок, на котором расположена летняя площадка кафе «Карина», используется самовольно. Ее общая площадь составляет 67 кв.м. При этом само здание кафе, принадлежит на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью.

В отношении генерального директора общества прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка». По результатам его рассмотрения предпринимателю назначили административное наказание в виде предупреждения.

- Сразу после прокурорской проверки руководитель Общества обратился в земельный комитет администрации города за оформлением права на использование данного земельного участка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU