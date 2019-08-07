2019-08-07T13:20:22+03:00
Происшествия

В Тамбове с рельс сошел состав с топливом

ЧП произошло на территории промзоны по улице Астраханской
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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ЧП произошло в 11 утра на ул. АстраханскойЧП произошло в 11 утра на ул. Астраханской
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Сегодня в Тамбове на улице Астраханской сошел с рельс грузовой поезд, перевозивший топливо. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, ЧП зафиксировали около 11 часов утра. Известно, что состав был полупустым: незадолго до аварии он разгрузил часть топлива на нефтебазе АО «Тамбовнефтепродукт».

- Известно, что при маневрировании грузового поезда, состоящего из 32 цистерн: 15 пустых и 17 с топливом (92-м бензином), на территории промзоны произошел сход колесной пары первой цистерны от головы поезда, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Часть цистерн была наполнена бензином

Часть цистерн была наполнена бензином

В результате происшествия никто не пострадал. Движение на участке, где произошло ЧП, перекрыли. Известно, что для ликвидации последствий аварии привлекались 38 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС 9 человек и три единицы техники.

С рельс "соскочила" одна колесная пара

С рельс "соскочила" одна колесная пара

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

ЧП Астраханская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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