В Тамбове с рельс сошел состав с топливом
Сегодня в Тамбове на улице Астраханской сошел с рельс грузовой поезд, перевозивший топливо. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, ЧП зафиксировали около 11 часов утра. Известно, что состав был полупустым: незадолго до аварии он разгрузил часть топлива на нефтебазе АО «Тамбовнефтепродукт».
- Известно, что при маневрировании грузового поезда, состоящего из 32 цистерн: 15 пустых и 17 с топливом (92-м бензином), на территории промзоны произошел сход колесной пары первой цистерны от головы поезда, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области.
Часть цистерн была наполнена бензином
В результате происшествия никто не пострадал. Движение на участке, где произошло ЧП, перекрыли. Известно, что для ликвидации последствий аварии привлекались 38 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС 9 человек и три единицы техники.
С рельс "соскочила" одна колесная пара
Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области
ЧП Астраханская.
ИСТОЧНИК KP.RU