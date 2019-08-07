2019-08-07T14:29:29+03:00
Происшествия

В селе на Тамбовщине двое подростков угнали автомобиль

Молодым людям захотелось прокатиться
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть полиции ОМВД по Сосновскому району 6 августа поступило сообщение об угоне транспортного средства. На место происшествия в село Дельная Дубрава выехала следственно-оперативная группа.

Стражи порядка установили, что 54-летний автолюбитель около пяти утра обнаружил пропажу своей легковушки «ВАЗ-2107», которую ранее припарковал около дома.

В ходе проведения розыска участковым полиции и сотрудником уголовного розыска автомобиль был найден неподалеку от места угона. В салоне «семерки» находились два 17-летних подростка.

Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции. По их словам, авто не было закрыто, что помогло им свободно проникнуть в салон. Угон они совершили около часу ночи, решив прокатиться по селу.

- Ранее задержанные в поле зрения полицейских не попадали. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию их преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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