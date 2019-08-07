В селе на Тамбовщине двое подростков угнали автомобиль
В дежурную часть полиции ОМВД по Сосновскому району 6 августа поступило сообщение об угоне транспортного средства. На место происшествия в село Дельная Дубрава выехала следственно-оперативная группа.
Стражи порядка установили, что 54-летний автолюбитель около пяти утра обнаружил пропажу своей легковушки «ВАЗ-2107», которую ранее припарковал около дома.
В ходе проведения розыска участковым полиции и сотрудником уголовного розыска автомобиль был найден неподалеку от места угона. В салоне «семерки» находились два 17-летних подростка.
Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции. По их словам, авто не было закрыто, что помогло им свободно проникнуть в салон. Угон они совершили около часу ночи, решив прокатиться по селу.
- Ранее задержанные в поле зрения полицейских не попадали. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию их преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU