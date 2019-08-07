В Мичуринске отремонтировано 37 дорог
Годовой план ремонта выполнен на 65 %
Работы по ремонту дорог продолжаютсяФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Мичуринске в 2019 году асфальтобетонное покрытие заменено на 37 улицах. Это 65% от общего плана по ремонту дорожной сети.
- Большой объем ремонтных работ на муниципальной улично-дорожной сети выполнен в Кочетовке (7 дорог) и на Рабочем поселке (17 дорог). Активно ведется ремонт трех улиц в микрорайоне Громушка и 9-ти на Втором Мичуринске. Параллельно рабочие бригады трудятся на центральных улицах города. Сегодня ведется ремонт участка дороги по ул. Интернациональной, - рассказали в администрации города Мичуринска.
ИСТОЧНИК KP.RU