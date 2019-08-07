2019-08-07T12:01:36+03:00
Происшествия

В центре Тамбова наркополицейские задержали женщину с крупной партией героина

Ей грозит до 20 лет тюрьмы
Ксения АЛЕШИНА
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На центральной улице Тамбова 6 августа сотрудники УНК задержали 30-летнюю гражданку ближнего зарубежья с 126,75 гр. героина. Женщину доставили в отдел полиции. При себе помимо наркотиков у нее обнаружили весы и упаковочный материал.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по п. г ч.4 статьи 228.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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