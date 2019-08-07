Тамбовские полицейские раскрыли грабеж

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-07T10:28:14+03:00

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В один из тамбовских магазинов зашел неизвестный. Он открыто забрал с полок продукты и скрылся, не думая оплатить покупки. Остановить вора персонал магазина не смог, пришлось обратиться за помощью в полицию. Запись видеокамер помогла полицейским составить описание злоумышленника.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан неработающий гражданин 1992 года рождения. В отделе полиции при опросе мужчина дал признательные показания, пояснив, что продукты продал неизвестному, а деньги потратил на себя. Установлено, что ранее задержанный уже совершал схожие кражи, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU