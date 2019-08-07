2019-08-07T09:35:12+03:00
Общество

В Тамбовской области появятся три новые школы

Современные учебные заведения будут строиться в Тамбове, Котовске и Умете
Марина Поповцева
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Новая школа в Рассказово готовится к 1 сентябряНовая школа в Рассказово готовится к 1 сентябряФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В 2019 году в Котовске начнется строительство новой школы на 825 мест, в 2020 году агроинженерная школа на 350 мест начнет возводиться в Умете.

В Тамбове запланировано строительство сразу двух больших школ на 2450 мест каждая в микрорайонах «Майский» и «Телецентр». В «Майском» современное учебное заведение будут возводить в 2020 году, стоимость работ - около 1,8 млрд рублей. При этом планируется использовать доработанный проект «Школы Сколково-Тамбов».

Также обсуждается вопрос строительства школы в «Пехотке», где она нужна детям из Строителя и Бокино. Назрела потребность создания еще одной школы в центре Тамбова, сейчас этот вопрос прорабатывается руководством региона и города.

К настоящему времени завершено строительство школы в рассказовском микрорайоне «Арженка». Она рассчитана на 900 мест и получила название «Школа - Центр современных индустриальных технологий». Сейчас учебное заведение, состоящее из 4 модулей, готовят к 1 сентября.

- Завершается строительство школы на 1275 мест в Мичуринске на территории микрорайона «Прогресс», - добавили в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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