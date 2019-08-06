2019-08-06T17:58:07+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские раскрыли кражу из супермаркета

Мужчина вынес продукты под одеждой
Марина Поповцева
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В Тамбове неизвестный похитил из супермаркета продукты питания, спрятав их под одежду. Кассир и охранники не обратили внимания, как мужчина покинул торговый зал. И только значительно позже обнаружилась недостача товара. Сотрудники магазина обратились в полицию.

Благодаря записи камеры видеонаблюдения были установлены точная дата и время кражи. Полицейские составили описание злоумышленника.

- В ходе розыска по полученной оперативной информации и ориентировке был задержан некий гражданин 1982 года рождения, который ранее уже совершал схожие кражи. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Теперь ему придется возместить материальный ущерб торговой точке, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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