В Тамбовской области пройдут соревнования по мотокроссу
10 и 11 августа в Котовске, в районе Лесной опушки состоятся соревнования по мотокроссу. Гонка будет проводиться в 10 классах: 50, 65, 85, 125 куб. см, Open, Retro, «Ветераны», «Любители» в двух подкатегориях «А» и «Б», «Квадроциклы».
В соревнованиях участвуют уникальные машины, многие из которых были доработаны или полностью собраны хозяевами.
По сведениям информационно-туристического портала региона, в "меню" праздника самолеты, воздушный шар, музыкальная и спортивная программы. Гостям предложат кашу, приготовленную на полевой кухне. Для посетителей с палатками предоставляется место для ночлега в палаточном городке.
ИСТОЧНИК KP.RU