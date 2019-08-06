2019-08-06T17:00:29+03:00
Общество

В Тамбовской области пройдут соревнования по мотокроссу

В программе несколько заездов, спортивные состязания и музыкальные выступления
Марина Поповцева
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10 и 11 августа в Котовске, в районе Лесной опушки состоятся соревнования по мотокроссу. Гонка будет проводиться в 10 классах: 50, 65, 85, 125 куб. см, Open, Retro, «Ветераны», «Любители» в двух подкатегориях «А» и «Б», «Квадроциклы».

В соревнованиях участвуют уникальные машины, многие из которых были доработаны или полностью собраны хозяевами.

По сведениям информационно-туристического портала региона, в "меню" праздника самолеты, воздушный шар, музыкальная и спортивная программы. Гостям предложат кашу, приготовленную на полевой кухне. Для посетителей с палатками предоставляется место для ночлега в палаточном городке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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