2019-08-06T17:39:47+03:00
Общество

Более 200 тамбовчанок получили в декрете новую профессию

Женщины прошли обучение в образовательных организациях региона
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, проходят профориентацию и осваивают новые профессии. Такую возможность им предоставляют органы службы занятости населения региона в рамках Десятилетия детства и плана основных мероприятий Тамбовской области на 2018-2020 годы.

Всего за первое полугодие текущего года профориентацию прошли 224 тамбовчанки, 209 женщин получили новую профессию и повысили свою квалификацию. В прошлом году обучение прошли 250 женщин.

- Профориентация, которая проводится перед обучением, включает диагностику. На консультации сотрудники вместе с женщиной рассматривают все возможные варианты, которые могут ей подойти с учетом имеющегося уровня образования, знаний и потребностей рынка труда. Также специалисты применяют тесты и методики, чтобы выявить и понять склонности и профессиональную направленность личности, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Обучение во время декрета можно пройти в образовательных организациях региона. Направления подготовки формируются по потребностям обратившихся в учреждение мам. В основном, женщинам интересны такие специальности, как: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, швея, оператор котельной, повар, парикмахер, мастер маникюра, педикюра, техник-электрик, бухгалтер, продавец, кассир торгового зала, делопроизводитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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