2019-08-06T17:20:35+03:00
Общество

До места проведения тамбовского рок-фестиваля «Чернозем» и обратно будут ходить автобусы

Самое душевное событие года пройдет уже на этой неделе
Ксения АЛЕШИНА
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Напомним, что юбилейный рок-фестиваль «Чернозем-2019» состоится в Тамбове 9, 10 и 11 августа. Гости мероприятия смогут добраться до места проведения мероприятия на автобусах. Известно, что движение общественного транспорта в направлении Татарского вала будет осуществляться по расписанию рабочих дней.

Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, транспорт также подадут к месту проведения рок-фестиваля «Чернозем» (остановка «Татарский вал») для развоза гостей мероприятия в обратном направлении.

Так, доехать до Татарского вала можно будет на автобусах следующих маршрутов:

1) до остановочного пункта «Татарский вал»:

- № 14А «Рылеева – село Стрельцы» с интервалом движения 10 минут, после 19.00 до 22.15 интервал 20 минут;

2) до остановочного пункта «Автовокзал «Тамбов» автобусами маршрутов:

- № 26 «Автовокзал «Тамбов» – Чичерина» с интервалом движения 10 минут, после 19.00 до 21.40 интервал 20 минут;

- № 30 «Автовокзал «Тамбов» - Рылеева» с интервалом движения 10 минут, после 19.00 до 22.00 интервал 20 - 30 минут;

-№ 45 «Автовокзал «Тамбов» - Динамо» с интервалом движения 10 минут, после 19.10 до 21.15 интервал 20 - 30 минут.

Также 9, 10, 11 августа в 22:00 и до окончания мероприятия для транспортировки зрителей будут поданы автобусы по маршрутам:

- № 14А «Рылеева – село Стрельцы»;

- «Татарский вал - МЖК» (по ул. Советской);

- «Татарский вал» - Чичерина» (по ул. Советской);

- «Татарский вал - Строитель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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