Из Тамбова в Москву пустят скоростную «Ласточку»

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-06T15:45:00+03:00

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Тамбовчане смогут быстрее добраться до столицы. Как сообщает администрация Тамбовской области, в феврале 2019 года от нашего региона к руководству ОАО «Российские железные дороги» направили обращение с просьбой рассмотреть возможность организации движения скоростного поезда «Ласточка» сообщением Тамбов – Москва. И, как отметил вице-губернатор Арсен Габуев, такой поезд будет назначен уже в первом полугодии 2020 года. Тогда как первые пробные рейсы могут состояться уже в конце 2019 года. Запуск движения поезда «Ласточка» сообщением Тамбов – Москва существенно сократить время в пути и увеличить комфорт передвижения для пассажиров. Однако при проработке этого вопроса по маршруту следования был выявлен ряд инфраструктурных ограничений. Требуется подготовка железнодорожной инфраструктуры для отстоя и экипировки поездов, а также приобретение электропоездов «Ласточка» двойного питания и специальных тепловозов. Поставка этого подвижного состава ожидается до конца 2019 года.

- Из-за отсутствия электрификации на участке от Тамбова до Мичуринска «Ласточка» будет добираться на специальной тяге, - отметил вице-губернатор Арсен Габуев.

Планируется, что время поезда в пути составит около пяти часов. Точное время специалисты ОАО «РЖД» определят после проведения организационно-технических мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU