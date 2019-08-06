2019-08-06T16:29:23+03:00
Происшествия

У жительницы Тамбовской области выманили 18 тысяч рублей

Мошенник позвонил и представился сотрудником банка
Марина Поповцева
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В полицию Рассказова обратилась 54-летняя жительница села Богословка. Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что счет сельчанки взломали мошенники. Якобы негодяи попытались украсть со счета деньги, но сотрудники банка вовремя пресекли кражу, заблокировав карточку.

Звонивший предложил женщине назвать реквизиты и пароли от карточки, чтобы разблокировать ее. Та легко поверила и выполнила его требования. В результате счет женщины стал "легче" на 18 000 рублей. Когда потерпевшая поняла, что была обманута, она обратилась в полицию.

- Полицейские установили обстоятельства произошедшего, изъяты СМС-сообщения, в настоящее время устанавливается, кому принадлежит номер телефона, с которого звонил мошенник. Полицейские прилагают все имеющиеся возможности для розыска злоумышленника, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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