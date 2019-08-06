На Тамбовщине мужчина, попросивший супругов не шуметь, попал в больницу с ранениями
Житель города Уварово получил удары ножом в пах, живот и плечо
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В городе Уварово в микрорайоне «Молодежный» ночью, 5 августа, на лестничной площадке двухэтажного дома между супругами, пришедшими сюда в гости, произошла ссора.
Муж и жена громко выясняли отношения, что не понравилось одному из жильцов. Мужчина вышел из квартиры, чтобы сделать им замечание. В ответ на просьбу прекратить крики, 38-летняя женщина набросилась на него с ножом, причинив ранения паха, живота и плеча.
- Мужчина был госпитализирован в больницу. Супруги, учинившие хулиганство, задержаны и доставлены в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU